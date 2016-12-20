Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

merkel: derinden sarsıldım!

MERKEL: DERİNDEN SARSILDIM!

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki terör saldırısı hakkında ilk kez konuştu.

Tarih : 20 Aralık 2016, 14:32
Puan Ver : Merkel: Derinden Sarsıldım!(10/10)7


Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kamyon, şehrin merkezi noktalarından birinde bulunan Breitscheidplatz Noel pazarına girdi. Saldırıda 12 kişi öldü..



"Bugün hepimiz için çok zor bir gün" diyen Başbakan Merkel, saldırıyla ilgili derin üzüntü duyduğunu ifade etti:

"DERİNDEN SARSILDIM"



"Berlin'deki saldırıda dolayı derinden sarsıldım. Olay henüz tam aydınlatılmadı ama bir 'terör' saldırısından yola çıkabiliriz. Sorumlular yasalarımızın öngördüğü en sert biçimde cezalandırılacaktır"



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere hamilik yapan Avrupa ülkelerine "terör gün gelir bumerang gibi döner sizi de vurur" diye uyarıda bulunmuş teröristlere hamilik yapmamaları gerektiğini söylemişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Merkel  Derinden  Sarsıldım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER