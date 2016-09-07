Kamuoyu desteğini kaybeden ve doğduğu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde büyük oy kaybına uğrayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste yaptığı konuşmasında “Eğer Türkiye'de darbe yapılıyor ve seçilmiş hükümet alaşağı edilmek isteniyorsa buna da karşı durmalıyız” dedi.