MERKEL: DARBEYE KARŞI DURMALIYIZ
Kamuoyu desteğini kaybeden ve doğduğu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde büyük oy kaybına uğrayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste yaptığı konuşmasında “Eğer Türkiye'de darbe yapılıyor ve seçilmiş hükümet alaşağı edilmek isteniyorsa buna da karşı durmalıyız” dedi.
Kamuoyu desteğini kaybeden ve doğduğu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde büyük oy kaybına uğrayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste yaptığı konuşmasında “Eğer Türkiye'de darbe yapılıyor ve seçilmiş hükümet alaşağı edilmek isteniyorsa buna da karşı durmalıyız” dedi.
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