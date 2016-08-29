

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile görüşmek ve sürekli bir araya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "Bizim darbeyi kınamamızın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor. Düşünün, biz burada Alman Federal Meclisi'nin alanındayız ve bizim kendi ordumuz meclisi bombalasa..." şeklinde konuştu.







Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye verdiği röportajda Türkiye'de değişik gelişmelerin yaşandığını ifade eden Merkel, "Bizim darbeyi kınamamızın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor. Düşünün, biz burada Alman Federal Meclisi'nin alanındayız ve bizimkendi ordumuz meclisi bombalasa." şeklinde konuştu.