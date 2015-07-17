O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

merkel ağlayan mülteci kıza dayanamadı

MERKEL AĞLAYAN MÜLTECİ KIZA DAYANAMADI

Canlı yayında ağlayan Filistinli mülteci genç kız, Başbakan Merkel'i şaşırttı. Merkel, yanına giderek, kızın başını okşadı ve teselli etmeye çalıştı.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:35
Puan Ver : Merkel Ağlayan Mülteci Kıza Dayanamadı(7/10)6



Canlı yayında ağlayan Filistinli mülteci genç kız, Başbakan Merkel'i şaşırttı. Merkel, yanına giderek, kızın başını okşadı ve teselli etmeye çalıştı.




Almanya Başbakanı Merkel, Filistinli mülteci genç bir kızın kameralar önünde birden ağlamaya başlaması üzerine bir an şaşkınlık yaşadı.



Merkel hemen ağlayan genç kızın yanına giderek, saçını okşayıp teselli etmeye çalıştı. Başbakan Merkel'in ağlayan genç kızı okşayan videosu bir anda sosyal medyada patlama yaptı. Olay aynı zamanda hükümetin mülteci politikası üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kimi “Bu acımasız mülteci politikasının açık görüntüsü derken, kimi Başbakan Merkel doğru davrandı yorumu yaptı.








Etiketler: Merkel  Ağlayan  Mülteci  Kıza  Dayanamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER