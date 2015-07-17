



Canlı yayında ağlayan Filistinli mülteci genç kız, Başbakan Merkel'i şaşırttı. Merkel, yanına giderek, kızın başını okşadı ve teselli etmeye çalıştı.





Almanya Başbakanı Merkel, Filistinli mülteci genç bir kızın kameralar önünde birden ağlamaya başlaması üzerine bir an şaşkınlık yaşadı.







Merkel hemen ağlayan genç kızın yanına giderek, saçını okşayıp teselli etmeye çalıştı. Başbakan Merkel'in ağlayan genç kızı okşayan videosu bir anda sosyal medyada patlama yaptı. Olay aynı zamanda hükümetin mülteci politikası üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kimi “Bu acımasız mülteci politikasının açık görüntüsü derken, kimi Başbakan Merkel doğru davrandı yorumu yaptı.