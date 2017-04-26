MERKEL: AB TÜRKİYE'YE TEK SES HALİNDE TEPKİ VERMELİ
Almanya Başbakanı Merkel partisinin Federal Meclis‘teki toplantısında AB'nin Türkiye'deki referandum sonucuna tek ses halinde tepki vermesi gerektiğini söyledi.
Alman Haber Ajansı'nın (dpa), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Federal Meclis'teki oturumuna katılan siyasetçilerden aldığı bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel toplantıda Türkiye'deki referandum sonuçlarına değindi.
Haberde, Merkel'in, AB'nin Türkiye konusunda mantıklı bir sonuca varması için kendisine zaman tanıması gerektiği görüşünü dile getirdiği belirtildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler, Türkiye'deki referandumun yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusunu taşıyor.
kaynak:posta
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