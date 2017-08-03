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Merkel, 5 Yıldır Tatil Kıyafetini Değiştirmiyor

MERKEL, 5 YILDIR TATİL KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İtalyan Alplerindeki Solda'a geçiren Merkel yine aynı kıyafetleri giydi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Merkel, 5 Yıldır Tatil Kıyafetini Değiştirmiyor(5/10)1

Almanya Başbakanı Merkel bu yıl da tatil için İtalyan Alplerini seçti. Tatilden fotoğrafları gelen Merkel'in tatil kıyafetini yine değiştirmediği görüldü.

5 YILDIR KIYAFETİ DEĞİŞMEDİ

Merkel'in Solda'da doğa yürüyüşü yaparak geçirdiği tatil de 5 yıldan beri aynı kıyafetleri giydiği de dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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