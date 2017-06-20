

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca- Akçadağ köyü yakınlarında operasyon düzenledi.







Operasyonda Arnavutluk'tan alınıp, yasa dışı yollardan nehri de kullanarak Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 4 çuval içerisinde 52 paket halinde 72 kilo 919 gram esrar maddesi ele geçirildi.







Olayla ilgili İ.K, F.T, G.Ç, M.A.K, S.K, K.P, A.J, H.B, L.K, Ş.Ç gözaltına alındı.







Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.







kaynak:haber7