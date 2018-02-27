Barcelona'nın Yıldızı Luis Suarez'e Ceza Yolda
Tugay Komutanlığı Binasında Korkutan Yangın!
Türk Ve İranlı Güreşçilerden Mehmetçik'e Destek
Boydaklarla, Teröristbaşı Gülen'in Bağlantısı Şirket Üzerinden Çıktı
İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
Abd'den Afrin Açıklaması: Daeş'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor
İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı
Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!
Uefa, Fransız Yıldız Nasri'yi Futboldan Men Etti
Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
Fetö Sanığı Albayın Oğlu, 15 Temmuz'da Eyler, Kazandık Mesajı Atmış
Kayıp Gençler 100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanmış Cipte Ölü Bulundu
Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Taraftara Hakaret Yapan Fernandao, Pfdk'ya Sevk Edildi
Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın
Pfdk, İki Hocaya Da Cezayı Kesti
Sözde Soykırım Gerginliği Spora Sıçradı! Hollanda Şampiyonaya Gelmiyor

Merhum Erbakan'ın 1981'deki Sıkıyönetim Mahkemesinde Yargılanma Görüntüleri Açığa Çıktı

MERHUM ERBAKAN'IN 1981'DEKİ SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE YARGILANMA GÖRÜNTÜLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Vefatının 7. yılında merhum Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981'deki ilk kez açığa çıkan yargılanma görüntüleri yayınlandı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Merhum Erbakan'ın 1981'deki Sıkıyönetim Mahkemesinde Yargılanma Görüntüleri Açığa Çıktı(10/10)6

BBC Türkçe, vefatının 7. yılında merhum Necmeddin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntülerini yayınladı. İlk kez ortaya çıkan görüntülerde şöyle deniliyor;

YASAKLI MİLLİ SELAMET PARTİSİ'NİN 34 ÜYESİ YARGILANIYOR

Türkiye'de sıkıyönetim mahkemeleri bugünlerde, kitlesel yargılamalar kapsamında binlerce dosyaya bakıyor. Burada, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkeme'sinde yasaklı Milli Selamet Partisi'nin 34 üyesi yargılanıyor.

Suçlamalar, "laikliğe aykırı davranmak, Atatürk'e hakaret ve İslami bir devlet kurmaya çalışmak."

ERBAKAN 36 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Partinin genel başkanı Necmettin Erbakan, 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Yanındaki kilit isimlerse, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya. Mahkemede jüri yok. Davalar, başsavcının yaı sıra iki askeri hakim ve bir sivil mahkeme başkanı huzurunda yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merhum  Erbakan  In  1981  Deki  Sıkıyönetim  Mahkemesinde  Yargılanma  Görüntüleri  Açığa  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER