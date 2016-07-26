Sadece perakende otomobil satışında değil; otomobil sporlarında inanılmaz başarılar elde eden Mercedes, çok ciddi bir başarıya daha imza attı.



Sadece perakende otomobil satışında değil; otomobil sporlarında inanılmaz başarılar elde eden Mercedes, çok ciddi bir başarıya daha imza attı.



Formula 1'deki gençliğimiz Ferrari ve McLaren Mercedes arasındaki göz kamaştıran mücadele ile geçti diyebiliriz. Kah Ferrari öne geçti, kah McLaren Mercedes… Efsanevi pilotların bir bir emekli olmasıyla Ferrari, eski gücünden uzak kaldı ama Mclaren'dan ayrılma kararı alan Mercedes, Kuzey Yıldızı gibi parladı. Mercedes, Formula 1'de son üç yılın açık ara en başarılı takımı oldu. 2014 yılından itibaren Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'un zirveye ambargo koydu. 2015 ve 2016 sezonunda Nico Rosberg ve Lewis Hamilton ikilisi, Alman otomobil devini zirveye taşıdı.



Alman dev, belki de dünyanın en yetenekli, 30 yaşındaki pilotu Nico Rosberg ile 2018 yılına kadar sözleşme yeniledi. Söz konusu pilot, 2009 yılından beri Alman otomobil ve yarış devinin kadrosunda yer alıyor. Alman pilot, son üç yılda 2 iki adet ikincilik, 1 adet ise klasman liderliği elde etti. Nico Rosberg, 2016 yılında, efsanevi takım arkadaşı Lewis Hamilton'u tek puanla da olsa geride bıraktı.



Nico Rosberg, bugüne kadar 100'ün üzerinde Formula 1 yarışına katıldı. Alman pilot, 19 birincilik elde ederken, 45 kez ise podyuma çıkma başarısı elde etti.



Alman otomobil şirketi, pilot kadrosunu koruyarak Formula 1'in yeni sezonunda en büyük favori konuma hak kazandı.



Ünlülerin Sapığı Artık Hapiste!