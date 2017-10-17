Mercedes-Benz'in de çatı şirketi olan Daimler AG yeniden yapılanıyor. Şirketin amacı, Mercedes-Benz otomobil birimi ile Daimler Trucks birimini ayırarak farklı şirketler kurmak.

Daimler, Mercedes-Benz otomobil ve Daimler Trucks birimlerini ayırmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket bunun için 118 milyon dolarlık bir kaynak da ayırdı. Reuters'ın haberine göre Daimler, böylelikle daha çevik bir yapıya sahip olmayı hedefliyor.

"HİÇBİR BİRİMİMİZİ SATMA PLANIMIZ YOK"

Şirketin Finans Müdürü Bodo Uebber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece müşterilerimize olabildiğince yakın olmakla kalmamalı ayrıca pazardaki gelişmelere doğrultusunda olabildiğince hızlı ve esnek aksiyon almalıyız." dedi.

Geçen yıl 181 milyar dolarlık satış gerçekleştiren şirket açıklamasında sahip olduğu birimlerden hiçbirini satma gibi bir planlarının olmadığını da belirtti. Bölünmenin gerçekleşmesi durumunda Mercedes-Benz, çatı şirketi Daimler'den ayrılarak faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütecek.

3 ŞİRKETE BÖLÜNECEK

Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak ise Daimler'in her biri bağımsız üç şirkete bölünebileceğini ifade etti. Financial Services AG dışında kurulacak yeni şirketlerinden birisi Mercedes-Benz otomobil ve kamyonetlerinin diğeri ise kamyon ve otobüslerin operasyonlarını yürütecek.

Kaynak: haberinburada