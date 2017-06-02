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mercedes'e toki zammı

MERCEDES'E TOKİ ZAMMI

Güney Afrika'dan ithal edilen 1.5 ile 1.6 litre motor hacmine sahip otomobillere tüm vergilere ek olarak yüzde 10 TOKİ fonu ilave edildi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Mercedes'e Toki Zammı(10/10)10


Güney Afrika'dan ithal edilen 1.5 ile 1.6 litre motor hacmine sahip otomobillere tüm vergilere ek olarak yüzde 10 TOKİ fonu ilave edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan bu ek vergiden etkilenen tek marka ise Mercedes oldu. Alman marka, Türkiye'de toplam satışlarının yüzde 40'ını oluşturan C Serisi Sedan modelinin tümünü G. Afrika'dan Türkiye'ye ithal ediyordu. Bu ek verginin fiyatlara yüzde 5 zam olarak yansıması bekleniyor.



Güney Afrika menşeli, silindir hacmi 1500-1600 cc arasındaki A.TR belgeli binek otomobil ithalatında, CIF bedelinin (mal bedeli, navlun ve sigorta) yüzde 10'u oranında ilave Toplu Konut Fonu (TOKİ) tahsil edilecek. Bakanlar Kurulunun, ‘Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Kararı' dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, AB ve Türkiye'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, anlaşma hükümlerinin ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda Türkiye aleyhine ortaya çıkan tarife farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Mercedes  E  Toki  Zammı    haber

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