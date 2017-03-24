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mercedes'e soruşturma!

MERCEDES'E SORUŞTURMA!

Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Tarih : 24 Mart 2017, 16:21
Puan Ver : Mercedes'e Soruşturma!(10/10)14


Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.



Elde edilen bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Mercedes-Benz Türk AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



 



kaynak:habertürk










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