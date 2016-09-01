Mercedes ve AMG ikilisi, bu kez kendi inanılmaz eserlerini bile fersah fersah geride bırakmaya hazırlanıyor. Alman otomobil üreticisi, 2017'de satışa sunacağı yeni spor otomobilinde, Formula 1 mimarisinden faydalanacak.







Mercedes ve AMG ikilisi, bu kez kendi inanılmaz eserlerini bile fersah fersah geride bırakmaya hazırlanıyor. Alman otomobil üreticisi, 2017'de satışa sunacağı yeni spor otomobilinde, Formula 1 mimarisinden faydalanacak.







Mercedes'in en önemli ortağı ve modifikasyonları ile pek çok kişinin rüyalarını süsleyen AMG, 2017 yılında 50. doğum gününü kutlayacak. AMG ve Mercedes bu doğum gününü, emsaline rastlanmamış şekilde kutlayacak.



Dünyaca ünlü ikili, Mercedes F1 Petronas ekibinden aldıkları bir motorla yola çıkacak.



Söz konusu motor, 1.6 litrelik 6 silindirli bir mimari. Sizi anlıyoruz bu rakam, gözünüze son derece düşük görünmüş olabilir ama Uzay Çapı yapıtının gücü teoride 1000 beygire yakın ancak yola uyarlanan modellerde, bazı değişiklikler olacaktır. Yani Lewis Hamilton'ın otomobilini, yollarda kullanamayacaksınız (bizce profesyonel olmayan hiçbir sürücü, zaten bu tür bir araç kullanmamalı). Formula 1 ekipleri bu kadar düşük silindir hacmiyle, bu harikulade değerleri elde etmek için binlerce mühendis çalıştırıyor. Başka şansları da yok. Ne FIA daha yüksek hacme sahip motorlara izin veriyor ne de şirketler, hafif ve hızlı olmasını istedikleri araçlarında daha büyük motor riskine girebiliyor.



Elbette bu tür bir otomobil güçlü ama sağlam metallerden inşa edilecek. Titanyum, alüminyum jantlar ve gövde parçaları ile karbon-çelik güvenlik kabini 2017'de sınırlı sayıda üretilecek otomobilin temellerini oluşturuyorlar. 100 kilometre saat/hıza 2 saniye civarında ulaşması beklenen kara roketinin, fiyatı belirsiz.



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