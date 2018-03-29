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Mercedes Ve Bmw Ortak Oldu
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Mercedes ve BMW Ortak Oldu

MERCEDES VE BMW ORTAK OLDU

Mercedes ve BMW, araç kiralama, araç paylaşım, park ve şarj hizmetlerini kapsayan mobilite hizmetlerini birleştirme kararı aldı.

Tarih : 29 Mart 2018, 12:20
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Almanya'nın iki büyük lüks araç üreticisi Daimler ve BMW, araç kiralama, araç paylaşım, park ve şarj hizmetlerini kapsayan mobilite hizmetlerini birleştirme kararı aldı.

YARI YARIYA PAY SAHİBİ OLACAKLAR

Bünyesinde Mercedes'i bulunduran Daimler ve BMW kuracakları ortaklıkta yüzde 50-50 paya sahip olacaklar. İki şirket, ana faaliyet alanlarında ise rekabet etmeyi sürdürecekler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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