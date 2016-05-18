Uzun yol ve nakliye araçlarını Actros, inşaat araçlarını Arocs ve şehir içi dağıtım araçlarını Atego çatısı altında toplayan Mercedes; bakım aralığını da Euro 6 motorla 120 bin km'ye kadar çıkarttı



Geçtiğimiz yıl 19 binin üzerinde satış yapan Mercedes-Benz Türk, Euro 6 motora geçiş yaparken kamyon ve çekicilerinin sınıflandırmasını tamamen yeniledi. Uzun yol ve nakliye araçlarını Actros, inşaat araçlarını Arocs ve şehiriçi dağıtım araçlarını Atego çatısı altında topladı. Yeni modellerin tanıtım toplantısında konuşan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı ve CEO'su Britta Seeger, “Bundan yaklaşık 15 yıl önce Atego ile Axor'u, 5 yıl önce de Actros'u üretmeye başlamıştık. Bugün Daimler AG'nin kamyon stratejisi doğrultusunda bu araçlarımızı tamamen yeniliyoruz.



Mercedes-Benz'in Euro 6 konusunda Avrupa'da edindiği tecrübe ile Türkiye pazarına olgunlaşmış ürünler sunmamız mümkün oluyor. Böylece liderliğimizi korumayı, hatta bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Euro 6 motor ile 120.000 km'ye çıkan bakım aralıkları, yüzde 20 oranında düşen bakım maliyeti ve yüzde 20 daha uzun motor ömrü sağlayan yeni araçlar, kolay üstyapı montajı imkanı sağlayan, yüksek dayanımlı yeni şasi, Mercedes PowerShift 3 şanzıman, 3 kademeli ve güçlendirilmiş yeni motor freni, hız sabitleyici standart klima, yenilenen iç ve dış tasarımıyla öne çıkıyor. PowerBrake motor freni ve Hill Holder şoförlerin işini kolaylaştırıyor.