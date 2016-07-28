

Mercedes-Benz SL'in giriş seviyesinde 367 beygir (270 kW) güç ve 500 Nm tork üreten SL 400 yer alıyor. V6 motor, yapılan iyileştirmeler sonucu 35 PS/25 kW güç ve 20 Nm tork artışı sunuyor. Bir üst basamakta yer alan SL 500'ün V8 motoru 455 beygir (225 kW) güç üretiyor. Her iki motorun gücü de yeni dokuz kademeli 9G-TRONIC otomatik şanzıman sistemiyle arka aksa aktarılıyor.



Türkiye'de satılan tüm seçeneklerde standart olarak sunuluyor. SLC 180, 1.6 litre turbo beslemeli motorundan elde ettiği 156 beygir gücü ile öne çıkarken, 2.0 litre hacimli turbo beslemeli, 245 beygir güç üretebilen SLC 300 ve ailenin en hızlısı 367 PS güç üretebilen SLC 43 AMG seçenekleri SLC ailesinin üstü açık sürüş keyfini muazzam seviyeye taşıyor.



Mercedes SLC serisinin baz modeli SLC 180'nin liste fiyatı 210.600 TL iken, SLC 300'ün fiyatı ise 302.600 TL olarak belirlenmiş durumda. SLC 43 AMG'nin fiyatı ise dudak uçuklatıyor: 454.000 TL.