Mercedes'in 2017 E serisi sedan otomobili için hazırladığı reklam ağır tepkiler alınca yayından kaldırıldı. Tesla'nın otopilot özelliği ile seyir halindeyken kamyon kasasına çarparak sürücünün ölümüne neden olan kazadan sonra dünyada oluşan “otonom sürüş” hassasiyeti...



Reklamda, Mercedes yeni E serisi sedanını tanıtırken, sürücünün ellerini direksiyondna çektiği ve aracın kendi kendine yönünü bulduğu, otonom şekilde hareket edebildiği görünüyor.



Ancak aracın otonom sürüş teknolojisine sahip olduğunu ima eden Mercedes'in bu şekilde insanları yanlış yönlendirdiği ve kazalara yol açabileceği eleştirileri yükselince reklam da yayından kaldırıldı.



Bir Tesla Model S'in otopilot özelliği kontrolündeyken ABD'de yaptığı kazadan sonra otomobil üreticileri ağır eleştiriye maruz kalmış ve “sürüş yardımı” özelliklerinin “otonom sürüş teknolojisi” olarak tanıtılmasının yanlış olduğunun altı çizilmişti. Üreticilerin yanlış reklamları nedeniyle sürücülerin direksiyonu bırakarak araç içinde film seyretmek, kitap okumak gibi işlere kalkışmalarının daha fazla ölümcül kazalara neden olabileceği vurgulanırken, otomobil üreticilerinden de bu teknolojileri “otopilot, otonom sürüş, robot otomobil” gibi isimlerle adlandırmamaları isteniyor.



Mercedes, reklamında aracının otonom bir otomobil olduğuna dair hiçbir ifade kullanmasa da sürücünün direksiyondan elini çektiği görüntülerle bu imada bulunduğu için tepki çekti.