Mercedes E Serisi Estate (T Serisi) ilk bakışta klasik station wagon modellerine göre sportif çizgileri ve dinamik hatlarıyla etkileyici bir görünüme sahip.



Tasarımı B sütununa kadar sedan modelle aynı olan otomobilin bu noktadan sonrası için de büyük bir C Serisi station wagon benzetmesi yapmak kolayca mümkün. D sütununda hafif bir açıyla inen arka camlar ve üzerine kromajlı çıta eklenen yatay yerleşime sahip stoplar markanın yeni nesil SUV modellerine de benzeyen bir tasarımın ortaya çıkmasına neden olmuş.



Arka aks yüksekliğini koruyabilen süspansiyon sistemini standart olarak sunacak olan aracın motor seçenekleri de, önceki Mercedes modellerinden bildiğimiz modeller… 2 litre hacimli benzinli motorun 184 ve 211 beygir güç üretebilen versiyonları sunulurken Kuzey Amerika gibi bir pazarda “Büyük Otomobil, Bolca Beygir Gücü, Ucuz Benzin) pazarında sunulan 3.5 litre hacimli v6 motor 333 beygir gücüyle sahne alıyor.



Mercedes E43 AMG ise bambaşka bir dünya: E 43'ün motoru 401 beygir güç üretebilirken, bu ünitelerin tork değerleri sırasıyla 300, 350, 480 ve 520 Nm. Dizel seçenekleri de sürpriz yaşatmayan E-Serisi Estate'in 2 litre hacimli üniteleri 150 beygir güç, 360 Nm tork ve 194 beygir güce kolayca erilebiliyor, 400 Nm tork üretebilirken 3 litre hacimli seçenek ise, 620 Nm tork üretebiliyor.



Aracın öncelikli rakibi ise Audi A6 ve Audi A6 Quattro olarak belirlenmiş.