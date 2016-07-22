MERCEDES E, LİDERLİĞİNİ GERİ ALMAYA GELİYOR!
Mercedes, tarihinin en çok satan modeli E-Sınıfının yeni neslinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.
Mercedes, tarihinin en çok satan modeli E-Sınıfının yeni neslinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.
Mercedes-Benz, 1993 yılında satışa sunduğu E serisinin, Avrupa'nın en çok tercih edilen premium sınıf otomobili olacağını tercih edebilir miydi bilemiyoruz. Ancak, özellikle ana yurdunda, Mercedes E serisi akıl almaz başarılara imza attı. BMW'nin aksine; ticari araç sürücülerine de birbirinden uygun fırsatlar sağlayan Mercedes-Benz, toplam satış rakamlarında liderliği yakalamakta zorlanmadı.
Mercedes-Benz W213 kodlu yeni E serisini resmen tanıttı. Otomobilin Türkiye çapındaki fiyatları da belli oldu. Karşınızda tam liste:
Mercedes E-200 Avantgarde
Motor Tipi: Benzinli, 1.991 cm3
Beygir Gücü: 184 HP
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 221.700 TL
Mercedes E Exclusive
Motor Tipi: Benzinli
Motor Hacmi: 1.991 cm3
Beygir Gücü: 184 HP
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 230.300 TL
Mercedes E-200 AMG
Motor Tipi: Benzinli
Motor Hacmi: 1.991 cm3
Beygir Gücü: 184 HP
Fiyat: 232.300 TL
Mercedes E 220 D Avantgarde
Motor Tipi: Dizel
Motor Hacmi: 1.950 cm3
Beygir Gücü: 194 HP
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 285.300 TL
Yeni 220 D Exclusive
Motor Tipi: Dizel
Motor Hacmi: 1.950 cm3
Beygir Gücü: 194
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 294.600 TL
Mercedes E 350 D Avantgarde
Motor Tipi: Dizel
Motor Hacmi: 2.987 cm3
Beygir Gücü: 258 HP
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 431.600 TL
Mercedes E 350 D Exclusive
Motor Tipi: Dizel
Motor Hacmi:2.987 cm3
Beygir Gücü: 258
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 446.100 TL
Mercedes E 350 D AMG
Motor Tipi: Dizel
Motor Hacmi: 2.987 cm3
Beygir Gücü: 258
Şanzıman: 9G-TRONIC
Fiyat: 447.600 TL
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