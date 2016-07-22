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mercedes e, liderliğini geri almaya geliyor!

MERCEDES E, LİDERLİĞİNİ GERİ ALMAYA GELİYOR!

Mercedes, tarihinin en çok satan modeli E-Sınıfının yeni neslinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 13:04
Puan Ver : Mercedes E, Liderliğini Geri Almaya Geliyor!(7/10)6


Mercedes, tarihinin en çok satan modeli E-Sınıfının yeni neslinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.



 



Mercedes-Benz, 1993 yılında satışa sunduğu E serisinin, Avrupa'nın en çok tercih edilen premium sınıf otomobili olacağını tercih edebilir miydi bilemiyoruz. Ancak, özellikle ana yurdunda, Mercedes E serisi akıl almaz başarılara imza attı. BMW'nin aksine; ticari araç sürücülerine de birbirinden uygun fırsatlar sağlayan Mercedes-Benz, toplam satış rakamlarında liderliği yakalamakta zorlanmadı.



Mercedes-Benz W213 kodlu yeni E serisini resmen tanıttı. Otomobilin Türkiye çapındaki fiyatları da belli oldu. Karşınızda tam liste:



Mercedes E-200 Avantgarde



Motor Tipi: Benzinli, 1.991 cm3



Beygir Gücü: 184 HP



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 221.700 TL



 



Mercedes E Exclusive



Motor Tipi: Benzinli



Motor Hacmi: 1.991 cm3



Beygir Gücü: 184 HP



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 230.300 TL



 



Mercedes E-200 AMG



Motor Tipi: Benzinli



Motor Hacmi: 1.991 cm3



Beygir Gücü: 184 HP



Fiyat: 232.300 TL



Mercedes E 220 D Avantgarde



Motor Tipi: Dizel



Motor Hacmi: 1.950 cm3



Beygir Gücü: 194 HP



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 285.300 TL



 



Yeni 220 D Exclusive



Motor Tipi: Dizel



Motor Hacmi: 1.950 cm3



Beygir Gücü: 194



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 294.600 TL



Mercedes E 350 D Avantgarde



Motor Tipi: Dizel



Motor Hacmi: 2.987 cm3



Beygir Gücü: 258 HP



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 431.600 TL



Mercedes E 350 D Exclusive



Motor Tipi: Dizel



Motor Hacmi:2.987 cm3



Beygir Gücü: 258



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 446.100 TL



Mercedes E 350 D AMG



Motor Tipi: Dizel



Motor Hacmi: 2.987 cm3



Beygir Gücü: 258



Şanzıman: 9G-TRONIC



Fiyat: 447.600 TL



 



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