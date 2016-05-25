2017 Mercedes C Serisi Cabrio'nun fotoğrafları ve özellikleri online olarak yayınlandı.



2017 Mercedes C Serisi Cabrio'nun fotoğrafları ve özellikleri online olarak yayınlandı.



S Serisi Cabrio'nun küçük kardeşi gibi duran 2017 Mercedes C Serisi Cabrio, sedan ve coupe kasalarında kullandığı MRA platformu üzerinde geliştirildi.



Maksimum 50 km/s hız ile giderken 20 saniyeden daha kısa bir sürece üzerini açabilen ya da kapatabilen 2017 Mercedes C Serisi Cabrio, koyu mavi, koyu kırmızı ve koyu kahverengi tentelere sahip.



Benzinli cephesinde 154 beygirlik 1.6 litrelik motordan başlayarak 362 beygirlik 3.0 litrelik motora giden 6 farklı seçeneğe sahip olan 2017 Mercedes C Serisi Cabrio, dizel cephesinde ise 168 beygirlik 2.2 litrelik motora ve 201 beygirlik 2.2 litrelik üniteler ile yollara çıkacak.



2017 Mercedes C Serisi Cabrio fotoğraflarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.