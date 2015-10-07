

Alman otomobil endüstrisi devlerinden Daimler, yeni teknolojisini test etmeye başladı. Mercedes-Benz tırlarla test edilen HP yani “Highway Pilot” isimli teknoloji, otobanlarda test ediliyor.



Kendi kendini süren araçlar, teknolojinin en büyük tabularından. Otomobil üreticilerinin son yıllarda üzerinde çalıştığı bu teknoloji, Google tarafından da ciddi şekilde test ediliyor. Ancak Google bu teknolojiyi şehir içi trafiğinde geliştirirken, Daimler ise otobanlarda kullanmak üzere geliştiriyor.



Mercedes-Benz daha önce acil fren sistemleri ve takma atmayı önleyen sistemleri ile gündeme gelmişti. Yük taşımacılığı konusunda halen en sık kullanılan araçlardan biri tırlar. Ancak tır şoförleri uzun saatler boyunca araç kullanmaktan yorgun ve dikkatsiz olabiliyor. Bu gibi istenmeyen durumlar için geliştirilen “Highway Pilot” teknolojisi adeta teknoloji bir devrim.



Otoban pilotu olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu teknolojinin çalışması için araçta radar ve kamera sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, tırın etrafındaki diğer araçları ve şeritleri algılamasını sağlıyor. Bu sayede tır şoförü bir hata yaparsa, duruma müdahale ediliyor. Otoban pilotu özelliği ile hedeflenen asıl yenilik, kendi kendini süren tırlar. Teknoloji şimdilik sürücünün yaptığı hataları önlemek üzerine çalışıyor ve her zaman devrede değil. Ancak süreç ilerledikçe bu rol tamamen değişecek ve artık sürücü, gerektiğinde sisteme müdahale etmeye başlayacak.



Şoför, önündeki araca duramayacağı bir hızda yaklaşmak isterse, HP sistemi buna otomatik olarak engel oluyor ve o hıza ulaşılmasına izin vermiyor. Aktif bir güvenlik sistemi olarak çalışan HP, henüz test aşamasında. Ancak bu teknoloji artık trafiğe açık alanlarda test edilebilecek kadar geliştirilmiş durumda.



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