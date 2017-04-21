

Mercedes-Benz Türk, İstanbul Autoshow'da geniş ürün yelpazesi ile yer alacak. Yeni E-Serisi Coupe ve arazi sürüşü odaklı tasarım detaylarıyla güçlü ve sağlam bir sürüş sunan yeni E-Serisi All- Terrain'in Türkiye lansmanları, İstanbul Autoshow 2017'de gerçekleşecek. Yeni E-Serisi Coupe, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, geniş ekranlı dijital kokpit ve isteğe bağlı olarak kısmi otonom sürüş imkânı sunan yeni sürüş destek sistemleri de dahil E-Serisi ailesinin sahip olduğu bütün gelişmiş elektronik sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Station wagon otomobillerin pes ettiği yollarda, yerden yüksek yapısı ve standart olarak sunulan sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile Mercedes-Benz E-Serisi All- Terrain ise sorunsuz bir şekilde yoluna devam ediyor.







KONSEPT OTOMOBİL



2016 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Mercedes- Maybach Vision 6, İstanbul'da da sergileniyor. Aero-Coupe'nin görkemli zamanlarına gönderme yapan 2+2 kişilik otomobil, bu geleneği geleceğe taşıyor. Klasik tasarım öğelerini abartılı bir şekilde yeniden yorumlayan coupe, aynı zamanda Mercedes-Benz'in tasarımdaki "duyusal yalınlık" felsefesine sadık kalıyor. Yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip olan Vision Mercedes-Maybach 6, bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Elektrikli motor 750 bg (550 kW) güç üretirken aracın altına gizlenen ince bataryalar 500 km'lik bir menzil sağlıyor.