MERCEDES-BENZ GLA MODELİNİ YENİLEDİ
İlk kez 2013'te tanıtılan ve Mercedes-Benz'in ilk kompakt SUV modeli olan GLA, iç ve dış tasarımında yapılan dokunuşlar, motor seçenekleri ve güncellenen donanım paketleri ile yenilendi.
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC yenilenen ön tampon, yeni hava girişleri, krom ön tampon altı eklentileri ve parlak siyah detaylarla dinamik bir görünüme kavuştu.
Arka kısımda tampona entegre yeni difüzör, krom süslemeler ve tavan spoyleri üzerindeki eklenti de görsel etkisinin dışında, sürüş dinamizmini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Aracın rüzgâr sürtünme katsayısı 0.33 cw değeri ile öncüsüne göre daha düşük.
kaynak:sabah
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