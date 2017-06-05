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mercedes-benz gla modelini yeniledi

MERCEDES-BENZ GLA MODELİNİ YENİLEDİ

İlk kez 2013'te tanıtılan ve Mercedes-Benz'in ilk kompakt SUV modeli olan GLA, iç ve dış tasarımında yapılan dokunuşlar, motor seçenekleri ve güncellenen donanım paketleri ile yenilendi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:08
Puan Ver : Mercedes-Benz Gla Modelini Yeniledi(6/10)3




Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC yenilenen ön tampon, yeni hava girişleri, krom ön tampon altı eklentileri ve parlak siyah detaylarla dinamik bir görünüme kavuştu.


Arka kısımda tampona entegre yeni difüzör, krom süslemeler ve tavan spoyleri üzerindeki eklenti de görsel etkisinin dışında, sürüş dinamizmini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Aracın rüzgâr sürtünme katsayısı 0.33 cw değeri ile öncüsüne göre daha düşük.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Mercedes-Benz  Gla  Modelini  Yeniledi    haber

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