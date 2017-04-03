

Son zamanlarda birçok şirket elektrikli ve hibrit otomobillere olan yatırımını gün geçtikçe arttırıyor. Bu şirketlerden biri olan Mercedes-Benz 2022 yılına kadar 10 elektrikli otomobil hizmete sunacağını açıkladı. Bu üretim aşamasında üretilecek üst seviye modeller Tesla ile yoğun bir rekabete girecek.



Pazardaki en büyük rakibi Tesla karşısında elini güçlendirmek isteyen Mercedes-Benz, 10.8 milyar dolarlık yatırım ile piyasada iddialı konuma geliyor.



Bu atılımlarda ikinci durum ise alternatif yenilenebilir enerjilerin dünyada gittikçe artan popülerliği olarak gösterilebilir. Hem maliyet hem de çevre bilinci açısından enerji kaynaklarının bu şekilde değerlendirilmesi oldukça önem taşıyor.



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