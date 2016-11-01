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mercedes-benz, elektrikli araçları ile sahneye çıkıyor

MERCEDES-BENZ, ELEKTRİKLİ ARAÇLARI İLE SAHNEYE ÇIKIYOR

Alternatif enerjilerin artık tercih edildiği teknoloji dünyasında elektrikli araçlara yönelim gün geçtikçe artıyor. En büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz, 2025 yılına kadar 10 tane araç tasarlayacağını duyurdu.

Tarih : 01 Kasım 2016, 08:51
Puan Ver : Mercedes-Benz, Elektrikli Araçları İle Sahneye Çıkıyor(5/10)4


Alternatif enerjilerin artık tercih edildiği teknoloji dünyasında elektrikli araçlara yönelim gün geçtikçe artıyor. En büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz, 2025 yılına kadar 10 tane araç tasarlayacağını duyurdu.



Son zamanlarda birçok iddia ortaya atılmasından sonra Mercedes tarafından gelen açıklama tüm iddialar için cevap niteliğinde oldu. Şirket 2025 yılına kadar 10 adet araç geliştireceğini duyurdu.



Mercedes, piyasaya süreceği 10 tane araç modeliyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sadece elimizdeki bilgilere göre  ilk olarak  Generation EQ konsepti doğrultusunda bir adet SUV modelinde aracın 2019-2020 yılında piyasada olacağı düşünülüyor.



Tüm bu girişimlere baktığımızda Mercedes-Benz tarafından yapılan tüm  projelerin şirketi bu alanda liderliğe taşıyacağı kaçınılmaz gibi gözüküyor.



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Etiketler: Mercedes-Benz  Elektrikli  Araçları  İle  Sahneye  Çıkıyor    haber

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