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mercedes-benz, elektrikli araç üretmeyi planlıyor

MERCEDES-BENZ, ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETMEYİ PLANLIYOR

Mercedes-Benz, beklenenden daha erken bir sürede elektrikli araç üretmeyi planlıyor. 2022 yılına kadar, şirketin beklenenden üç yıl önce 10.8 milyar dolarlık bir projenin parçası olarak 10 araba piyasaya sürmesi bekleniyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:15
Puan Ver : Mercedes-Benz, Elektrikli Araç Üretmeyi Planlıyor(6/10)8


Şirketin gelecek otomotiv devrimi için büyük planları var ancak bugüne kadar rakiplerinden biraz daha sonra oyuna girmesi bekleniyordu.



Daimler Başkanı Manfred Bischoff, şirketin Berlin'deki yıllık ortak toplantı toplantısında Çarşamba günü yayınlanan bir habere göre “Otomotiv endüstrisinin derin dönüşümünü ön planda tutmak istiyoruz” dedi. “Daimler'in başarılı kalması için daha da köklü değişiklikler yapılması gerekecek.”



Sektör, kökten yeni bir modele geçerken, geride kalmamasını sağlamak için hızlı davranmak zorunda kalıyor. Mercedes‘in şuan için yolda bir elektrikli otomobil olmayabilir, ancak bir sonraki adımla ilgili büyük soruları sormak istiyor: Otonom araç. Kendi kendine sürüş yapan arabalarla alakalı tartışılagelen en büyük konusu, kullanılacak yapay zekanın başka çaresinin kalmaması halinde, sürücüye mi yaya'ya mı zarar vereceği konusu oldu.  Nitekim, kendi araçlarına kararı aldıran Mercedes, kullandığı yapay zekasını bir tür senaryo haline getirerek, araç sürücüsünün kurtarılacağı şekilde programlayacak. Örnek vermek gerekirse, aracınızın hakimiyetini kaybettiniz ve araç kontrolsüz bir şekilde sağa ve sola giderek ilerliyor. Ve ileride de bir servis durağı var. Ve araç servis durağına çarpacak şekilde ilerlemekte. Araç kendi rotasını düzeltecek durumda olması rağmen, rotayı düzeltmesi halin de yandan gelen bisikletliye çarpacak. İşte bu durumda Mercedes'in kararı, her iki kazadan hangi aracın içinde bulunanlar en az zarar görebilecek durumdaysa, araç o kazayı tercih edecek. Yani araç,durağa çarpması sonucunda, araç sürücüsünün kurtarılacağına inandığı takdirde, araç bisikletliye değil; durağa çarpacak.



 



 



kaynak:teknolojisende








Etiketler: Mercedes-Benz  Elektrikli  Araç  Üretmeyi  Planlıyor    haber

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