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mercedes-benz c cabrio 2016 temmuz ayında türkiye'de

MERCEDES-BENZ C CABRİO 2016 TEMMUZ AYINDA TÜRKİYE'DE

Fiyatı belli oldu. Türkiye'de temmuzda satışa çıkması beklenen Mercedes Benz C Serisi Cabrio'nun fiyatı belli oldu.

Tarih : 11 Haziran 2016, 11:14
Puan Ver : Mercedes-Benz C Cabrio 2016 Temmuz Ayında Türkiye'de(6/10)5


Fiyatı belli oldu. Türkiye'de temmuzda satışa çıkması beklenen Mercedes Benz C Serisi Cabrio'nun fiyatı belli oldu.

Mercedes Benz C Serisi Cabrio, Türkiye'de iki farklı versiyonla temmuzda satışa çıkıyor.



Her iki versiyon da AMG etiketiyle piyasaya çıkarken, 1.6 litrelik C 180 156 beygir gücünde. Fabrika verilerine göre C180 Cabrio, 0'dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşabiliyor.



Bir üst seçenek C300 Cabrio ise 2,0 litrelik 245 HP'lik turbo destekli benzinli motora sahip. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlıyor.



AMG donanımına sahip C180 Cabrio'nun fiyatı 225.400 TL'den başlıyor. C300 Cabrio ise 316.300 TL fiyat etiketiyle satılıyor.



Öte yandan C Serisi Cabrio'nun yumuşak tavanı 20 saniyede açılırken, bu özelliğini 50 km/s hıza kadar koruyabiliyor.








Etiketler: Mercedes-Benz  C  Cabrio  2016  Temmuz  Ayında  Türkiye  De    haber

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