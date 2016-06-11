Fiyatı belli oldu. Türkiye'de temmuzda satışa çıkması beklenen Mercedes Benz C Serisi Cabrio'nun fiyatı belli oldu.



Fiyatı belli oldu. Türkiye'de temmuzda satışa çıkması beklenen Mercedes Benz C Serisi Cabrio'nun fiyatı belli oldu.



Mercedes Benz C Serisi Cabrio, Türkiye'de iki farklı versiyonla temmuzda satışa çıkıyor.



Her iki versiyon da AMG etiketiyle piyasaya çıkarken, 1.6 litrelik C 180 156 beygir gücünde. Fabrika verilerine göre C180 Cabrio, 0'dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşabiliyor.



Bir üst seçenek C300 Cabrio ise 2,0 litrelik 245 HP'lik turbo destekli benzinli motora sahip. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlıyor.



AMG donanımına sahip C180 Cabrio'nun fiyatı 225.400 TL'den başlıyor. C300 Cabrio ise 316.300 TL fiyat etiketiyle satılıyor.



Öte yandan C Serisi Cabrio'nun yumuşak tavanı 20 saniyede açılırken, bu özelliğini 50 km/s hıza kadar koruyabiliyor.