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Mercedes artık Pick-Up pazarında!

MERCEDES ARTIK PİCK-UP PAZARINDA!

Nasıl bundan 10 yıl önce Porsche'un dört kapılı süper lüks sedan ve arazi aracı pazarına adım atacağını tahayyül bile edemezken, kısa öncesine kadar Mercedes'in de Pick-Up dünyasına adım atacağını tahmin edemezdik. Ancak otomobil evreni bir kez daha şekillendi. Alman tanklarına hazır olun!

Tarih : 13 Kasım 2016, 12:05
Puan Ver : Mercedes Artık Pick-Up Pazarında!(8/10)5


Mercedes, pickup araçların geleceğini yeniden biçimlendirme kapasitesine sahip olan yeni Concept Pick-Up modellerinin dünya tanıtımını İsveç'in Stockholm şehrinde gerçekleştirdi.



Mercedes-Benz'in premium segmentindeki ilk pickup aracı olan Concept Pick-Up sağlamlık, işlevsellik, dayanıklılık ve arazi kabiliyeti gibi klasik bir pick-up aracın tüm niteliklerine sahip. Elbette marka DNA'sındaki farkları, yeni modelinden esirgemiyor.



Concept Pic-kup, bu yeteneklerini kentsel yaşam tarzına uyumlu tasarım ve yüksek konfor düzeyi ile bir araya getirerek bir adım daha ileri gidiyor. Araç 2017 yılının sonunda, otomobil galerilerindeki yerini alması bekleniyor.



Sonunda Bu da Oldu ve Sınırlar Belirsizleşti!



Her ne kadar fiyatlara dair bir veri elde etmemiz mümkün olsa da, sızan haberler, Alman Yıldızı'nın Pick-Up modelinin, sınıf birincisi Volkswagen Amorak modellerinden pahalı olacağı, ama arada çok ciddi fiyat farkları bulunmayacağı yönünde.








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