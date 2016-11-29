Yeryüzünün en prestijli markalarından ikisi Mercedes ve Porsche bir kez daha karşı karşıya geliyor. Mercedes-AMG GT, Porsche GT3 RS'e meydan okuyor.



Yeryüzünün en prestijli markalarından ikisi Mercedes ve Porsche bir kez daha karşı karşıya geliyor. Mercedes-AMG GT, Porsche GT3 RS'e meydan okuyor.



Yeni Mercedes-AMG GT modeli, Porsche GT3 RS gibi efsanevi bir otomobile karşı rekabete girebilir mi? Cevabımız hiç tereddütsüz bir evet. 160.000 dolardan başlayan fiyatıyla, “Premium” sınıfta olduğunu fazlasıyla hissettiren Mercedes-AMG GT, 577 beygirlik güç üreten motor ünitesiyle dikkatleri üstüne çekiyor.



Elbette Porsche'a meydan okuyabilmek için teknoloji harikası bir motor ünitesine sahip olmak yeterli değil. Benzer becerileri VW Group'un, Lamborghini'den sonra en pahalı temsilcisi de sunuyor. Bu nedenle Mercedes, ultra hafif bir kasa sunmak zorunda. Magnezyumdan yaratılan ön ızgara, titanyumdan oluşan jantlar ve karbon fiberden oluşan gövde, kasa ağırlığını inanılmaz derecede azaltıyor. Karşımıza, öncüsüne oranla 155, rakibine oranla 100 kilogramlık düşük ağırlık çıkıyor.



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Mucizevi otomobil, 100 kilometreye 3.6 saniyede tırmanırken; 260 kilometre/son hıza bana mısın demiyor. Seramik frenler, duruş mesafesini asgari seviyeye taşıyarak, çok az üreticinin başarabildiği 100 kilometre hızda 33 metreye indirgiyor.



Aracı spor kullanımda, ESP seçeneğini kapatarak kullanma seçeneğiz de mevcut. Böylece kontrollü spin'ler gerçekleştirme olanağınız var. Lakin, bu seçeneği, profesyonel sürücüler haricinde kimseye önermiyoruz.



19 inçlik jantlar ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ile donatılan kara roketi, 2017 yılında, asfaltlarda yüzünü gösterecek.



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