

Mercedes-AMG ortaklığının son meyvesi GT C, şirketlerin sosyal medya servisi hesaplarından resmen duyuruldu. Araç, inanılmaz yetenekleri ile göz kamaştırıyor.







Mercedes-AMG, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile AMG GT Roadster ve ondan daha güçlü AMG GT C'nin tanıtımlarını gerçekleştirdi. Biz, yazımızda daha güçlü model AMG GT C'ye değineceğiz.



Mercedes-AMG GT C, 8 silindirli, çift turbo 4.0 litre benzinli motora sahip. Söz konusu motor, araca 577 beygirlik güç sağlıyor. Alüminyum ve diğer hafif ama güçlü metallerden üretildiği göz önüne alındığında, süper spor araç, 100 kilometreye 3 saniyeden kısa zamanda ulaşırken, 300 kilometreye yakın son hızı sayesinde, ezeli rakibi Porsche 911'e de meydan okuyor.







Otomobil demeye çok sayıda şahit gereken kara roketi, 7 aşamalı bir yarı-otomatik şanzımana sahip. Ancak, araç sahibi dilerse, vitesi manuel olarak da değiştirebiliyor.



Otomobil tavanı; siyah, kırmızı ve bej renginde. Bu tamamen tüketicinin tercihine bırakılmış. Metal tavan (Dilenirse kumaş tavan da opsiyonlar arasında) tek düğmeyle otomatik açılıp kapatılabiliyor ve alüminyum, magnezyum ve çelik bileşenlerinden geliştirilmiş.



GT C, opsiyonel olarak seçilebilir sürüş kontrolü donanıma da sahip. GT C, tüm detaylarıyla Paris otomobil fuarında gün yüzüne çıkacak.



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