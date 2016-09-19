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mercedes – amg gla 45 zirveyi hedefliyor!

MERCEDES – AMG GLA 45 ZİRVEYİ HEDEFLİYOR!

Porsche Macan ve Audi Q3 RS modellerine kafa tutan Mercedes – AMG GLA 45 , gerek agresif tasarımı, gerekse de sürüş dinamikleriyle sınıfının liderliğine soyunuyor ve rakiplerine meydan okuyor.

Tarih : 19 Eylül 2016, 11:38
Puan Ver : Mercedes – Amg Gla 45 Zirveyi Hedefliyor!(10/10)8


Porsche Macan ve Audi Q3 RS modellerine kafa tutan Mercedes – AMG GLA 45 , gerek agresif tasarımı, gerekse de sürüş dinamikleriyle sınıfının liderliğine soyunuyor ve rakiplerine meydan okuyor.



Kompakt sınıfta büyük ilgi gören A sınıfı modelini temel alan yükseltilmiş gövde yapısı, önde gösterişli tampon ve logoyu vurgulayan ve üzerine AMG logosu işlenmiş özel tasarımlı ön ızgaranın yanı sıra, keskin çizgilere sahip far bloğu ve kaputun üzerinden A sütununa doğru dalga şeklinde genişleyen kontürlerle meraklı bakışları üzerinde toplayan araç, dinamik çizgilerini yan ve arka bölümde de hissettiriyor.



Özel çelik jantlar ve kırmızı renkli AMG fren kaliperleri, arkada kırmızı renkli gövdeyle kontrast oluşturan siyah renkli spoiler sayesinde dinamik yapısını hissettiriyor. 4445 mm. uzunluğa, 1804 mm. genişliğe ve 1479 mm. yüksekliğe sahip araç, 2699 mm.'lik dingil mesafesinin sayesinde iç mekanda gerek ön, gerekse de arkada oturan yolcular için yeterli diz ve baş mesafeye sahip.



Mercedes – AMG GLA 45, AMG patentli ve el yapımı alüminyum blok motoru 6000 d/d'de 355 beygir güç sunuyor. 1991 cc hacmindeki motor 2250 ile 5000 d/d aralığında kesintisiz olarak sunduğu 450 NM tork değeriyle sürüş keyfini doruğa çıkartırken, bu sıra dışı motor, AMG Speedshift DCT-7 şanzıman sistemi ile kombine ediyor. Sınırlandırılmış olarak 250 km/s hıza ulaşabilen aracın 0-100 km/s hızlanması ise yalnızca 4.8 saniye sürüyor.



A Sınıfı modelinden 45 mm. daha yüksek ancak standart GLA modelinden 15 mm. daha alçak gövde yapısı sayesinde kompakt bir SUV'den beklenmeyecek derecede başarılı bir yol tutuş ve dengeli bir sürüş performansı sergileyen aracı yoldan çıkarabilmek, maharet istiyor.



Mercedes – AMG GLA 45 , çift debriyajlı ve 7 ileri kademeli otomatik şanzıman seri ve sarsıntısız geçişleriyle sorunsuz görünüyor.



Aracın ülkemizdeki satış fiyatı 285.500 TL olarak belirlenmiş.



 



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Etiketler: Mercedes    Amg  Gla  45  Zirveyi  Hedefliyor    haber

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