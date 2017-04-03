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mercedes a serisileri 20 yaşında

MERCEDES A SERİSİLERİ 20 YAŞINDA

Mercedes'in ilk önden çekişli modeli olarak tarihe geçen A Serisi 20 yaşında. İlk iki neslinde yerden yüksek yapısıyla boyutlarına göre çok geniş bir yaşam alanı sunabilen A Serisi bugün hayatına kompakt bir hatchback.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:27
Puan Ver : Mercedes A Serisileri 20 Yaşında(10/10)7


Kadınların favori modelleri arasında yer alan dünün kullanışlı MPV'si bugününse sportif kompakt hatchback'i ESP'nin yaygınlaşmasında da öncü bir rol oynamıştı.



İlk kez 1997 yılında yollara çıkan A Serisi'nde birinci nesilde uzun şasili bir versiyon da 2001 yılında aileye katıldı.



2004 yılında üretilmeye başlayan ikinci nesilde uzun versiyon B Serisi adıyla satılmaya başlarken ilk kez üç kapılı bir versiyon da seçenekler arasına eklenmişti..



 



kaynak:sabah








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