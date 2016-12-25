Gittikçe rekabetin arttığı otomotiv pazarında birçok üretici sahip olduğu modeller üzerinde çeşitlendirme yaparak pazar payını arttırma planları yapıyor. Bunlardan biri olan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, A serisi modeli için sedan bir tasarım çeşitliliğine gitmek istiyor.



Otomobil pazarında kendine ait olan payı daha çok arttırmak isteyen Alman otomotiv devi Mercedes-Benz sahip olduğu model çeşitliliğini fazlalaştırmak istiyor. Şirket bu doğrultuda A serisi modeli için yeni bir sedan kasa tasarımı planlıyor. Bu yeni model BMW 1 Serisi Sedan ve Audi A3 Sedan modellerinin doğrudan rakibi olacak.



Bu yeni modelin dört silindirli dizel, benzin yada hibrit güç üniteleri seçenekleri ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Modelde 2.0-litre dizel ve turbo benzinli motorların yanı sıra Renault-Nissan üretimi 1.5-litre dizel ve 1.6-litre turbo benzinli motor versiyonlarında daha ucuz modellerde sunulması tahmin ediliyor. Şanzıman kısmına bakacak olursak ise 6-ileri manuel ve 9-ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kullanıcıya ulaşacak.