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mercedes, 8 tane yeni önden çekişli model hazırlığında

MERCEDES, 8 TANE YENİ ÖNDEN ÇEKİŞLİ MODEL HAZIRLIĞINDA

Mercedes-Benz, katılacağı MFA 2 kapsamında 8 yeni önden çekişli modelini tanıtacak.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:10
Puan Ver : Mercedes, 8 Tane Yeni Önden Çekişli Model Hazırlığında(10/10)12


Mercedes-Benz, katılacağı MFA 2 kapsamında 8 yeni önden çekişli modelini tanıtacak.



Daha önce CLA-Class gibi önden çekişli modelleri ile başarı sağlayan Mercedes-Benz, yaptığı açıklamada 8 yeni önden çekişli modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Halihazırda markanın güncel önden çekiş platformunda 5 adet modeli bulunurken,CLA, GLA ve B serileri bu modellerden sadece bağzıları olarak sıralanabilir.



Sızdırılan birtakım bilgilere göre Mercedes-Benz tasarımcılarının yeni nesil araçları güncel nesillerin karşısında daha sade bir şekilde tasarlayacağı söyleniyor. Ayrıca Mercedes-Benz'in A Serisinin uzun dingil ve standart mesafeye sahip bir sedan versiyonun piyasaya sürüleceği de daha önceden sızdırılan bilgiler arasında bulunuyor.



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