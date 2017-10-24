Yarın partisinin kuruluşunu resmen açıklayacak olan Meral Akşener, bu akşam Ankara'da yemekli bir toplantıda partisinin kurucu ekibiyle bir araya geldi.

Yemekten ilk fotoğrafı,Eski SAT komandosu Ali Türkşen paylaştı. Fotoğrafta, eski gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan dikkat çekiyor.

LOGOYU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Meral Akşener'in partisine katılacağını bu ay başında açıklayan Türkşen, sosyal medya hesabından ayrıca partinin logosunu da paylaştı. Türkşen, Twitter hesabından, yarın kurulması planlanan Meral Akşener'in partisine ait kartı ve rozeti paylaştı.

Türkşen'in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan mavi zemin üzerine sarı güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti.

KURUCULAR LİSTESİ BELLİ OLDU

Ayrıca partinin 200 kişilik kurucu listesine de ulaşıldı. Yemekte buluşan isimlerin tamamı, yarınki tanıtımdan önce basına sızdı.

Partinin kurucular listesi şöyle:

Abdul Ahat AndicanAbdullah AlagözAbdullah AlayAbdullah İlker SungurAbdülkadir AkcanAbdülkadir YuvalıAdil ErkoçAdnan Şefik ÇirkinAhmet Azmi YetimAhmet Can BuğdayAhmet ÇelikAhmet Ersagun YücelAhmet Kamil ErozanAli SağırAli AydınAli CoşkunAli Dinçer ÇolakAli LapantaAli Rıza ErcanAli TürkşenAydın Adnan SezginAydın TümenAyfer YılmazAyhan BölükbaşıAyhan ÇevikAyhan ErelAyşe Melda TopyayAyşe Sibel YanıkömeroğluAyşe SucuAyşegül DoğrucanAyşin Altuniç GüvenAytun ÇırayBaha Cankut SarıtaşBanu AydınBaşak KarataşBedri YaşarBehiç ÇelikBerat YılmazelBeril GümüşBerna BiçerBerna SukasBetül Bayraktar OrhanBilal KaracaBinnur KaradağlıBircan AkyıldızBirol BüyüköztürkBurak AkburakBurcu AkçaruBurhan Suat ÇağlayanCelal DağgezCelaleddin AykolCevat SaraçCezmi PolatCoşkun YıldırımCumali DurmuşÇiğdem ÖzerDerya Şahin ŞenerDurmuş YılmazDursun Cengiz AtakElmas GırağosEmine ErdoğanEmine Küçükali GurkokEnes KaplanErdoğan BozdemirErhan ÖzkanErsönmez YarbayEthem BaykalFaruk KöylüoğluFatih DemirkolFatih EryılmazFatih Mehmet ŞekerFatma KamiloğluFeridun BahşiFuat YıldırımGökhan BekerGöksel TaşçıGünay KodazHakan GörenHana AkyüzHasan Hüseyin TürkoğluHasan SincarHasan ToktaşHavva BaşHayati ArkazHayrettin BarutHayrettin NuhoğluHayriye Nurcan YazıcıHediye AkdereHüseyin Özlükİbrahim Özyerİbrahim Cevher Cevheriİbrahim Halil Oralİlay Aksoyİsmail Ethem Tokdemirİsmail Okİsmet KoçakKadriye ÜnlerKazım AtaoğluKevser Selda Tandoğan DemirelKoray AydınLütfü TürkkanMahmut BozkurtMahmut TekinMehmet AslanMehmet ArslanMehmet Metanet ÇulhaoğluMehmet Okan OğuzMehmet Tolga AkalınMehmet Ufuk ÜlkümenMeltem ErzenMeral AkşenerMeral AlemdarMerrin HasipoğluMerve HafızoğluMesut ÖzarslanMesut YılmazMetin TaşdemirMetin ErgunMine BaşMualla YücelMukadder BaşeğmezMusa ErtuganMusavvat DervişoğluMustafa Cihan PaçacıMustafa ÇakıroğluMustafa ErdemMustafa GülMustafa Hakan ÜnserMustafa Veysel GüldoğanNaci CinisliNafiz Özgür RıfaioğluNazif AktürkNazlı Aspay ŞenerNazlı Elif Gökdemir

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Kaynak: haberinburada