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Meral Akşener'in Partisinin Logosu Belli Oldu

MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNİN LOGOSU BELLİ OLDU

Meral Akşener'in yarın kuruluşunu açıklayacağı ve adı halen sır gibi saklanan yeni partisinin logosu belli oldu. Logoyu, eski asker Ali Türkşen twitter hesabından paylaştı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Meral Akşener'in Partisinin Logosu Belli Oldu(9/10)5

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yarın (25 Ekim) yeni partisinin kuruluşunu resmen ilan edecek.

NAzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olan bir toplantıyla basına tanıtılacak partinin ismi halen sır gibi saklanıyor.

ALİ TÜRKŞEN TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Ancak akşam saatlerinde, partinin kurucu üyelerinden eski asker Ali Türkşen, partinin logosunu twitter adresinden paylaştı. "Vatanıma milletime hayırlı olsun..." mesajıyla yarınki basın toplantısının katılım kokartının fotoğrafını paylaşan Türkşen, kokartın yanına yaka rozetini de iliştirerek logoyu takipçilerine tanıttı.

MAVİ ZEMİN ÜZERİNE SARI GÜNEŞ

Logonun, mavi zemin üzerine 8 hüzmeli sarı bir güneş olması dikkat çekti.

BU AY BAŞINDA KATILMIŞTI

Eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, Meral Akşener'in teklifi üzerine bu ayın başında Akşener'in partisine katılma kararı aldığını açıklamıştı.

Balyoz davasında 3.5 yıl hapis yattıktan sonra beraat eden Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Meral Akşener'in teklifi üzerine partisine katılma kararı aldığını duyurmuş ve şunları söylemişti:

"Bugün katıldığım bir röportaj sırasında sorulan soru üzerine sayın Meral Akşener'den partisine katılma teklifi geldiğini söyledim. Bu konudaki açıklamanın sayın Akşener'den gelmesi daha uygun olmakla birlikte olay kendiliğinden geliştiği için açıklamakta sakınca görmedim. Türkiye'nin güzel yarınları adına hayırlı olacağına inandığım bu hareketi medeni bir şekilde eleştirecek olanlara teşekkür ederim. Bu arada katılma teklifini kabul ettiğimi de belirtmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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