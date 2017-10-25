Meral Akşener'in yeni partisinin ismi belli oldu. Akşener'in partisinin adı 'İyi Parti' oldu. İyi Parti'nin sloganı ise 'Türkiye iyi olacak'

BUGÜN İÇİŞLERİ'NE DİLEKÇE VERECEK

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan yeni parti için Akşener önce, partilililer ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin başvuru dilekçesini verecek.

Dilekçenin verilmesinin ardından 10:30'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde resmi kimliğine kavuşmuş olacak.

SLOGAN "TÜRKİYE İYİ OLACAK"

Akşener'in öncülüğünde kurulacak olan yeni partinin sloganı "Türkiye iyi olacak" olacak.

LOGOYU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Meral Akşener'in partisine katılacağını bu ay başında açıklayan Türkşen, sosyal medya hesabından ayrıca partinin logosunu da paylaştı. Türkşen, Twitter hesabından, yarın kurulması planlanan Meral Akşener'in partisine ait kartı ve rozeti paylaştı.

Türkşen'in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan mavi zemin üzerine sarı güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti.

Türkşen'in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan mavi zemin üzerine sarı güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti.PARTİNİN İLKELERİ

"Türkiye iyi olacak" sloganının yer aldığı parti programında 8 ilke belirlendi:

Türk milletine güveni esas almakAçık, dürüst ve hesap verebilir olmakÇoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmakSomut hedeflere sahip olmak ve odaklanmakÇözüm üretmek ve çalışkan olmakEleştiriye açık ve özgür düşünceli olmakSiyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmakMilliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımakFarklılıklara saygılı olmakMilli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak

PARTİNİN AMACI

Programda partinin amacı da 10 madde ile sıralandı:

Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumakÇağdaş medeniyeti yakalamakSevgi ve saygı dilini hâkim kılmakParlamenter sistemi yaşatmakDenge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmakFırsat eşitliği sağlamakMülkiyet hakkını korumakİnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamakBağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmakYolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek

PARTİNİN HEDEFLERİ

Yeni partinin hedefleri ise şu şekilde açıklandı:

Ana hedefimiz Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek. Milli gelirimizi ilk beş yıl sonunda 14.500 dolar yapmak. Eğitim yaş ortalaması hedefimiz 11 yıl olacak. Kırk yaş altında kadınlarda okur yazarlık oranı beş yıl içinde yüzde 100 olacak. Küresel refah endeksinde ilk beş yıl sonunda 40 ülke arasında yer almak. Yılda ortalama bin dolar harcayan 50 milyon turist ağırlamak. İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek. İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak. Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak. PISA sıralamasında ilk yirmi ülke arasında yer almak.

İlk beş yıl sonunda işsizlik oranını yüzde 8 altına düşürmek. Teknolojide endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek. Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek. Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak.

KURUCULAR LİSTESİ BELLİ OLDU

Ayrıca partinin 200 kişilik kurucu listesine de ulaşıldı. Yemekte buluşan isimlerin tamamı, yarınki tanıtımdan önce basına sızdı.

Partinin kurucular listesi şöyle:,

Abdul Ahat AndicanAbdullah AlagözAbdullah AlayAbdullah İlker SungurAbdülkadir AkcanAbdülkadir YuvalıAdil ErkoçAdnan Şefik ÇirkinAhmet Azmi YetimAhmet Can BuğdayAhmet ÇelikAhmet Ersagun YücelAhmet Kamil ErozanAli SağırAli AydınAli CoşkunAli Dinçer ÇolakAli LapantaAli Rıza ErcanAli TürkşenAydın Adnan SezginAydın TümenAyfer YılmazAyhan BölükbaşıAyhan ÇevikAyhan ErelAyşe Melda TopyayAyşe Sibel YanıkömeroğluAyşe SucuAyşegül DoğrucanAyşin Altuniç GüvenAytun ÇırayBaha Cankut SarıtaşBanu AydınBaşak KarataşBedri YaşarBehiç ÇelikBerat YılmazelBeril GümüşBerna BiçerBerna SukasBetül Bayraktar OrhanBilal KaracaBinnur KaradağlıBircan AkyıldızBirol BüyüköztürkBurak AkburakBurcu AkçaruBurhan Suat ÇağlayanCelal DağgezCelaleddin AykolCevat SaraçCezmi PolatCoşkun YıldırımCumali DurmuşÇiğdem ÖzerDerya Şahin ŞenerDurmuş YılmazDursun Cengiz AtakElmas GırağosEmine ErdoğanEmine Küçükali GurkokEnes KaplanErdoğan BozdemirErhan ÖzkanErsönmez YarbayEthem BaykalFaruk KöylüoğluFatih DemirkolFatih EryılmazFatih Mehmet ŞekerFatma KamiloğluFeridun BahşiFuat YıldırımGökhan BekerGöksel TaşçıGünay KodazHakan GörenHana AkyüzHasan Hüseyin TürkoğluHasan SincarHasan ToktaşHavva BaşHayati ArkazHayrettin BarutHayrettin NuhoğluHayriye Nurcan YazıcıHediye AkdereHüseyin Özlükİbrahim Özyerİbrahim Cevher Cevheriİbrahim Halil Oralİlay Aksoyİsmail Ethem Tokdemirİsmail Okİsmet KoçakKadriye ÜnlerKazım AtaoğluKevser Selda Tandoğan DemirelKoray AydınLütfü TürkkanMahmut BozkurtMahmut TekinMehmet AslanMehmet ArslanMehmet Metanet ÇulhaoğluMehmet Okan OğuzMehmet Tolga AkalınMehmet Ufuk ÜlkümenMeltem ErzenMeral AkşenerMeral AlemdarMerrin HasipoğluMerve HafızoğluMesut ÖzarslanMesut YılmazMetin TaşdemirMetin ErgunMine BaşMualla YücelMukadder BaşeğmezMusa ErtuganMusavvat DervişoğluMustafa Cihan PaçacıMustafa ÇakıroğluMustafa ErdemMustafa GülMustafa Hakan ÜnserMustafa Veysel GüldoğanNaci CinisliNafiz Özgür RıfaioğluNazif AktürkNazlı Aspay ŞenerNazlı Elif GökdemirNesibe Ruhat MengiNeşe TokerNevzat BorNihal AğcaNihat KulaNuri OkutanOğuz SarulOğuzhan TürkOktay ErkaçanOltaç ÜnsalOnur AydınOrhan ErzurumOrhan ŞenOsman Ertürk ÖzelÖmer İbrahim SayınÖmer KarakaşÖzcan PehivanoğluÖzcan YeniçeriRamazan KılıçRecai MercimekRecep SanalRıdvan UzRuhittin SönmezSelda BostancıSelim TankutSermin ÖzensoyServet HaliSevin ÇağlayanSevinç GümüşSevinç Nazire UrazSeyit YücelSırrı AksuSıtkı PolatSinem UludamarSultan Neslihan SevenSüleyman Nevzat KorkmazSüleyman SarıbaşŞahin ArslantaşŞenol BalŞeref TamtürkŞule Ünlü DoğanŞükrü KuleyinTaha Orhun ErtürkmenTamer KayaalpTugay UluçevikTuğrul ArıkUğur PoyrazUğur TarhanUmut Barış ErdoğanUmutcan GünerkayaÜmit BeyazÜmit DikbayırÜmit ÖzdağVedat BayramVedat Taylan YıldızVedat YenererYasin ÖztürkYaşar AkkuşYıldırım GörgenYıldırım UlupınarYusuf HalaçoğluYücel CoşkunYüksel YılmazZekai KayaZeki Hakan SıdalıZuhal Çiftkaya

Kaynak: haberinburada