MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın birlikte yürüttüğü yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı.

Son olarak Koray Aydın'ın da yer alacağı açıklanan partiye yeni isimleri kazandırma girişimleri de hız kazandı.

KASIM AYINDA KURULACAK

Kasım ayında kurulması beklenen partinin, kuruluş çalışmalarını bir ay erkene aldığı, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na Ekim ayı içerisinde verilmesinin planlandığı konuşuluyor.

ABDÜLLATİF ŞENER'E DAVET

Partinin genel başkanı olacak Meral Akşener, AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'i de davet etti.

KORAY AYDIN KARŞI ÇIKTI

Abdüllatif Şener'in Meral Akşener'in davetine vereceği cevap merakla beklenirken, Koray Aydın'ın Şener ismine karşı çıktığı iddia edildi.

CHP DE 'BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR' DEMİŞTİ

Bir dönem adı CHP ile geçen Abdüllatif Şener için Haluk Koç açıklama yapmış, "CHP'nin ilkeleri ortada, programı ortada, mücadelesi ortadadır. Sayın Abdullatif Şener de dürüstlüğüyle tanınmış, AK Parti içinde yaşananları en erken fark ederek isyan etmiş namuslu bir devlet adamı ve siyasetçi. Tabi CHP siyaset yapmak isterse başımızın üstünde yeri var" demişti.

Kaynak: haberinburada