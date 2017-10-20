MERAL AKŞENER'İN PARTİSİ, 25 EKİM'DE KURULUYOR
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, partisini 25 Ekim'de kuracağını duyurdu.
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, lideri olacağı partisinin kuruluş tarihini Twitter hesabından duyurdu. Ümit Özdağ ve Koray Avcı ile birlikte yola çıktığını açıklayan Akşener, partisini 25 Ekim'de kuracağını söyledi.
"25 EKİM'DE PARTİMİZİ KURUYORUZ"
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "25 Ekim günü partimizi kuruyoruz. İster Ankara'da bize katılın, ister canlı yayında izleyerek desteğinizi gösterin. Yüreği bizimle olan herkesi bekliyoruz" dedi. Akşener yeni partisini Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilan edecek.
İşte Meral Akşener'in o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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