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MERAL AKŞENER'İN PARTİ TANITIMI ÇİLEYE DÖNDÜ, PARTİLİLER İSYAN ETTİ


Meral Akşener'in Parti Tanıtımı Çileye Döndü, Partililer İsyan Etti
Tarih : 25 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Meral Akşener'in Parti Tanıtımı Çileye Döndü, Partililer İsyan Etti(5/10)1

Meral Akşener, genel başkanı olduğu "İyi Parti"nin kuruluş toplantısını Ankara'da yaptı. Toplantının yapılacağı yerin küçük gelmesi üzerine salona sığmayan ve ezilme tehlikesi atlatan partililer tepki gösterdi.

Başında Meral Akşener'in olduğu İyi Parti'nin başvuru dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Dilekçenin teslim edilmesinin ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partinin kuruluş toplantısı düzenlendi. Toplantının yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemi alan polis, partilileri tek tek arayarak salona aldı. Toplantıya katılan partililerin sayısının fazla olması nedeniyle salon küçük geldi. Kurucu üyelere ayrılan sıralara partililerin geçişine izin verilmemesi üzerine vatandaşlar çileden çıktı. Kadın partililer ezilme tehlikesi atlatırken, salondan "kurucular oturmasın, sahneye çıksın" şeklinde tepkiler yükseldi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK SORUNLARINI AŞACAK GÜCÜ VAR"

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından Akşener ve kurucu üyeler salona giriş yaptı. Burada konuşan Akşener, "Bugün 25 Ekim 2017. Türkiye üzerine yapılan araştırmalar, bütün gözlemler şu sonucu gösteriyor; Türkiye yorgundur, millet yorgundur. Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir sağlıklı yol kalmamıştır, hiçbir çıkar yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN DEĞİL, CUMHURBAŞKANI"

Akşener'in konuşması sırasında partililer "Meral Başbakan" sloganları attı. Akşener, partililerin sloganlarını "Başbakan değil, cumhurbaşkanı" diye düzeltti. Türkiye'nin büyük sorunlarının olduğunu öne süren Akşener, "Türkiye'nin büyük sorunlarını aşacak gücü var, milletimizin sağduyu ve kararlılığı var. Milletimiz yine demokratik siyasetten sapmadan Türkiye'nin önünü açmaya karar vermiştir. Milletimiz kararmakta olan ufkumuzu iyilik güneşiyle aydınlatmaya azimlidir. Milletimiz yeni bir siyasal hareketle, yeni bir iktidarla güçlü bir Türkiye yoluna devam etme niyetini açıkça belirtmektedir" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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