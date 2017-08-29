Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için MHP'den istifa eden Koray Aydın, bu akşam katıldığı canlı yayında yeni partinin adını ilk kez açıkladı.

Aydın, Akşener liderliğindeki partinin adının "Merkez Demokrat Parti" (MDP) olacağını duyurdu.

Bu isim, yakın siyasi tarihimizi bilenleri 34 yıl öncesine götürdü.

Yıl 1983'tü. 12 Eylül darbesinin üzerinden 3 yıl geçmiş, darbe anayasası Kenan Evren'in tehditleriyle sandıkta kabul edilmişti. Darbeyle kapatılan partilere kısmen özgürlük getirilmiş, Milli Güvenlik Konseyi 3 partinin seçime girmesine izin vermişti.

DARBECİLER MDP'Yİ KURDU

Askeri diktanın sonsuza kadar devam etmeyeceğini bilen Kenan Evren ve "silah arkadaşları", durumu kotarmak için bir siyasi partinin zorunlu olduğunu anlamıştı. Devreye hemen emekli Orgeneral Turgut Sunalp girdi ve 40 eski "silah arkadaşı" ile birlikte 16 Mayıs 1983'te Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni (MDP) kurdu.

MDP, seçime girmesine izin verilen ANAP ve Halkçı Parti ile, 6 Kasım 1983 seçimlerinde ilk sınavını verdi. Ve bu darbecilerin ilk büyük hüsranı olarak da tarihe geçti.

KENAN EVREN MDP İÇİN AÇIKÇA OY İSTEDİ

Kenan Evren'in dönemin TRT'sinde milleti hizaya çekerek MDP'ye oy istemesine, ordunun eski paşalarının kadroları doldurmasına rağmen MDP sandıktan ancak yüzde 23 oy ve 71 milletvekili çıkarabildi. 6 Kasım 1983 seçimlerinin kazananı ise, tek başına iktidara gelen ANAP ve lideri Turgut Özal oldu.

1983 seçimlerindeki yenilgi, sivil yönetime geçiş ve askerin nüfuz kaybı için kritik bir dönüm noktasıydı.

YEREL SEÇİMLERDE ÇAKILDILAR

Hemen ertesi yıl, 25 Mart 1984'teki yerel seçimler ise, MDP'nin fişinin çekildiği seçim oldu. Oyların % 6.96'sını elde eden MDP, üç il merkezinde belediye başkanlığı elde edebildi.

3 YIL SONRA KENDİNİ FESH ETTİ

MDP'nin seçimlerdeki başarısızlığı, parti yönetimine karşı yoğun bir muhalefetin doğmasına yol açtı. 13 Temmuz 1985'te yapılan birinci olağan kongrede Turgut Sunalp'ın yerine parti genel başkanlığına Ülkü Söylemezoğlu seçildi. Yönetimdeki bu değişikliğin de canlılık getirmeyince, 4 Mayıs 1986'da yapılan olağanüstü kongrede partinin feshedilmesi kararlaştırıldı.

PARTİ DAĞILINCA HDP'YE GEÇTİLER

Partili milletvekillerinden bir bölümü, o sırada kurulan Hür Demokrat Parti'ye (HDP) katıldı. Bazı milletvekilleri de Anavatan Partisi'ne ve Doğru Yol Partisi'ne girdiler. Eski genel başkan Turgut Sunalp ve birkaç milletvekili ise bağımsız kaldı.

Böylece darbecileri desteklemek için kurulan MDP, 3 yıllık hikayesiyle siyasetin tozlu raflarındaki yerini aldı.

Kaynak: haberinburada