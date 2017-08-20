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MERAL AKŞENER'İN KURACAĞI PARTİNİN GENEL MERKEZ BİNASI BELLİ OLDU


Meral Akşener'in Kuracağı Partinin Genel Merkez Binası Belli Oldu
Tarih : 20 Ağustos 2017, 19:50
Puan Ver : Meral Akşener'in Kuracağı Partinin Genel Merkez Binası Belli Oldu(6/10)2

Meral Akşener'in Ekim ayı ortalarında kurmayı planladığı partinin, Ankara'daki genel merkez binası belli oldu.

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ'NİN MESAJ İÇERDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ümit Özdağ'ın da desteklediği yeni parti için Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde üzerinde yer alan boş bir bina kiralandı. Bina içinde çalışmalara da başlanıldığı görüldü. Yeni partinin genel merkez binasının fotoğrafları Akşener'e yakın sosyal medyadaki hesaplardan paylaşıldı. Sosyal medyadaki bazı yorumlarda partinin genel merkezi için seçilen binanın Mustafa Kemal Mahallesi'nde olmasının önemli bir mesaj olduğu da vurgulandı.

"EKİM AYININ ORTASINA KADAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Katıldığı bir sünnet düğününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, yeni partilerinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak "Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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