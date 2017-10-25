Meral Akşener öncülüğündeki İyi Parti bugün resmen kuruldu. Akşener, DYP ile başlayan siyasi hayatında, Çiller kabinesindeki İçişleri Bakanlığı görevinden, İyi Parti Genel Başkanlığı ile parti liderliğine gelerek Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı.

DİLEKÇE SUNULDU

Türkiye'nin 87. partisi olan İyi Parti, Meral Akşener öncülüğünde bugün resmen kuruldu. Akşener ilk olarak sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına giderek partinin kuruluş dilekçesini ilgili birime sundu. Buradan ayrılan Akşener, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde konuşmasını yaptı.

ÇİLLER'İN KABİNESİNDEN MECLİSE GİRDİ

Türkiye sağının en kıdemli kadın siyasetçileri arasındaki Meral Akşener, neredeyse yelpazedeki tüm partilere uğradı. Akademik bir geçmişten gelen Akşener, 1995 yılında siyasete atıldığı Doğru Yol Partisinde (DYP) lider Tansu Çiller'e yakın isimlerden biriydi. İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte Meral Akşener, Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı.

"ERMENİ DÖLÜ" ÇIKIŞI

Akşener'in görevi devralması aynı zamanda 1998'de Kapatılan Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi koalisyonunun iktidarda bulunduğu hassas bir dönemde gerçekleşti. Susurluk Skandalı'nın gölgesinde başladığı görevindeki en önemli çıkışı mecliste PKK lideri Abdullah Öcalan için 'Ermeni dölü' demesi oldu. Peşinden bu sözleri nedeniyle özür diledi ve "Ben Türkiye'de yaşayan Ermenileri değil, genel olarak Ermeni ırkını kastettim" cümlesini kurdu.

"YAĞLI KAZIK" MESAJI

28 Şubat 1997'deki tarihi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Refah-Yol hükümetinin İçişleri Bakanı olarak askerlerin karşısında oturan siyasetçiler arasındaydı. Türk siyasi tarihinde politikacılar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karşı karşıya getiren bu toplantı yüksek gerilime sahne oldu.

28 Şubat sürecinde askerin sivil siyasete müdahale ettiğini düşünen siyasetçilerden olan Meral Akşener, askerle işbirliği yaptığını iddia ettiği dönemin Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in yerine Kemal Çelik'i getirmek istedi. Yüksel bu karara direnip görevini bırakmamakta israr edince Akşener, bir gece yarısından sonra Kemal Çelik'i Emniyet'e götürdü ve kapıyı kırarak içeri girip kararını uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının başına Bülent Orakoğlu'nu atadı ve hakkında, askerin her şeyi kontrol ettiği dönemde Genelkurmay Başkanlığındaki giriş çıkışlar ile yüksek rütbeli subayların hareketlerini izlettiği yönünde haberler çıktı. Bunun üzerine generallerden biri kendisine "O kadına söyle ayağını denk alsın. [...] Gelirsek onu ve avanesini İçişleri Bakanlığının önünde yağlı kazığa oturturuz..." şeklinde mesaj gönderdi.

AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Meral Akşener uzun yıllar bu generalin kim olduğunu açıklamadı. 2013 yılında, 28 Şubat davasında yargılanan dönemin Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Emekli Korgeneral Çetin Saner bu sözü söylediğini itiraf etti ve Akşener'den özür diledi.

28 Şubat döneminde, askerin üniversitedeki akademisyenler, yüksek yargıçlar ve gazetecilere hükümetle ilgili brifingler verdiği bir dönemde valiler de Ankara'daki sunumlara davet edildi. Kendisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini toplayan Akşener, "Bu birifinge hangi vali katılırsa, o valiyi görevden alırım" diyerek brifingi engelledi.

"ÇATLI İLE YEMEK" İDDİASI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümününden mezun olan Akşener, doktorasını yaptıktan sonra çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Üniversite yıllarında MHP'nin gençlik örgütü Ülkü Ocaklarında aktif isimlerden biriydi, Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'yla aynı masada yemek yediği iddaları medyada yer aldı.

Türkiye'nin haberalma servisi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1998 yılında firardaki suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yerini tespit etti. Operasyon öncesi Çakıcı'nın bir ses kaydı basına yansıdı. Ses kaydında Çakıcı, Akşener'in yakalanmadan önce kendisine yerini değiştirmesi için mesaj gönderdiğini iddia ediyordu.

AK PARTİ'DEN MHP'YE

Necmettin Erbakan'dan kopan yenilikçilere katılan ilk DYP'li unvanını aldığında takvimler 4 Temmuz 2001'i gösteriyordu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını söyleyerek 2 Kasım 2001 tarihinde MHP'ye geçti. Partideki ilk görevi Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlığıydı.

MHP'DEN VEKİL OLDU

MHP, 2004 yerel seçimlerinde Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul için Akşener'i belediye başkanlığına aday gösterdi. Bu seçimde başarısızlığa uğrayan Akşener, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde milletvekili olmayı başardı. Akşener, TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı. Meclis'i yönetirken gösterdiği tavırlarıyla siyasette öne çıktı.

7 HAZİRAN'DAN SONRA RÜZGAR DÖNDÜ

7 Haziran 2015'teki seçimde MHP'den İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ancak kulislerde adının TBMM Başkanlığı için geçmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisi çekti. Bahçeli, "Bu şekilde söylenen isimlerden hiç hoşlanmam, ismi geçeni de devre dışı tutarım. Meral Akşener'i eğer çok sık kullanırsanız, o devre dışı tutarım. Meral Akşener'i eğer çok sık kullanırsanız, o devre dışı kalır, haberiniz olsun. 80 milletvekilimiz var, her şeyde Akşener. Bu, o zaman başka bir şey var burada demektir. Onun için bir Meclis açılsın. Zannediyorum başkanvekilliğini de kaybetti" dedi. Sonra da Akşener'i değil Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. Akşener, Meclis Başkanvekilliği koltuğunu da kaybetti.

1 KASIM'DA ADAY GÖSTERİLMEDİ

Başbakan Davutoğlu, hükümet kurulamaması nedeniyle Anayasal zorunluluk gereği oluşturulan geçici hükümette yer alması için Akşener'e de teklif götürdü. Ama teklifi Akşener kabul etmedi. 1 Kasım'da yenilenecek seçim öncesi MHP'nin aday listeleri açıklandığında ise büyük bir sürpriz vardı. Meral Akşener aday gösterilmedi.

TÜRKİYE'NİN KADIN LİDERLERİ ARASINA GİRDİ

MHP'den afaroz edilen Akşener, yine MHP'de değişim isteyen isimlerle yeni parti oluşumuna başladı. Meral Akşener öncülüğündeki İyi Parti, bugün resmen kuruldu. Akşener, DYP ile başlayan siyasi hayatında, Çiller kabinesindeki İçişleri Bakanlığı görevinden, İyi Parti Genel Başkanlığı ile parti liderliğine gelerek Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı.

MERAK AKŞENER KİMDİR?

18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır. Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

Öğretim Üyesi Dr.; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Yıldız, Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

20. Dönemde İstanbul, 21. Dönemde Kocaeli, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 54. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23 ve 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.

Kaynak: haberinburada