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meral akşener'in avukatı tutuklandı

MERAL AKŞENER'İN AVUKATI TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:41
Puan Ver : Meral Akşener'in Avukatı Tutuklandı(10/10)7


Fethullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 37 avukattan 30 'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Meral  Akşener  İn  Avukatı  Tutuklandı    haber

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