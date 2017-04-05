MERAL AKŞENER'İN AVUKATI TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 37 avukattan 30 'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kaynak:sabah
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