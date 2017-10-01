MERAL AKŞENER'İN AŞURE TWEET'İNE TEPKİ YAĞDI!
Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Meral Akşener, Aşure Günü nedeniyle attığı tweet'le büyük tepki topladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün olması nedeniyle, Aşure günü İslam dünyasında yas ve matem günü olarak anılıyor. Genellikle siyasiler bugün de verdikleri demeçlerle acı olayı anıyor ve üzüntülerini dile getiriyor. Ancak Akşener, attığı tweet'le bu hassasiyeti görmezden geldi. Akşener'e paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki yağdı.
TWEET'İ SİLDİ
Hatta bazı kullanıcılar, Bahçeli'nin Kerbela faciasını andığı ve üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımlarla, Akşener'in paylaşımını kıyasladı. Akşener gelen tepkiler üzerine tweet'ini sildi.
"AŞURE VARLIĞINDA BİR HAYAT NASİP EYLE"
İşte Akşener'in tweet'i:
Ey Rabbim... Bütün insanlara aşure varlığında bir hayat nasip eyle. Muharrem ayınızı tebrik ederim.
İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:
Kaynak: haberinburada
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