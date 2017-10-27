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Meral Akşener'in A Takımı Belli Oldu! 2 Yol Arkadaşı Listede Yok

MERAL AKŞENER'İN A TAKIMI BELLİ OLDU! 2 YOL ARKADAŞI LİSTEDE YOK

İyi Parti lideri Meral Akşener, başkanlık divanı üyelerini açıkladı. Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Yusuf Halaçoğlu ile Nuri Okutan'ın listede yer almaması, dikkati çekti.

Tarih : 27 Ekim 2017, 09:10
Puan Ver : Meral Akşener'in A Takımı Belli Oldu! 2 Yol Arkadaşı Listede Yok(8/10)4

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı üyelerini belirledi. Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir otelde toplantı yapan Akşener, belirlediği 12 kişilik başkanlık divanı üyelerini açıkladı.

MHP KÖKENLİLER AĞIRLIKTA

Meral Akşener öncülüğündeki İyi Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. Üyeler arasında MHP kökenli isimler ağırlıkta.

BÜYÜK SÜRPRİZLER VAR

Söz konusu listeyle birlikte vitrine çıkan isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve partiye katılmak için CHP'den istifa eden Aytun Çıray da yer aldı.

Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan'ın listede yer almaması, dikkati çekti.

İyi Parti'nin Başkanlık Divanı'nında şu isimler yer alıyor:

Ahmet Ersagun Yücel

Ayfer Yılmaz

Aytun Çıray

Dursun Müşavat Dervişoğlu

Durmuş Yılmaz

Hayrettin Nuhoğlu

Koray Aydın

Mustafa Erdem

Şenol Bal

Şule Ünlü Doğan

Ümit Özdağ

Vedat Taylan Yıldız

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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