MERAL AKŞENER'E SEKRETER ŞOKU
Akşener TBMM'den ihraç edilen sekreterini “Bekâr, 20 yıllık memur ve muhteşem bir ülkücüdür” diye savundu.
Eski TBMM Başkanvekili, MHP genel başkan adaylarından Meral Akşener'in sekreteri Esma Bekar, ihraç edilen 41 TBMM çalışanı arasında yer aldı.
Akşener, “Bekâr, 20 yıllık memur ve muhteşem bir ülkücüdür” dedi
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