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meral akşener'e kötü haber!

MERAL AKŞENER'E KÖTÜ HABER!

TBMM'den ihraç edilen 41 personel arasında çarpıcı isimler ver aldı.

Tarih : 03 Eylül 2016, 10:12
Puan Ver : Meral Akşener'e Kötü Haber!(6/10)4


Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile 41 TBMM çalışanı ihraç edildi. MHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Meral Akşener'in danışmanı Esma Bekar da görevinden ihraç edildi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri Cemal Öztaş ile İhsan Özgen, Cemil Tutal, Hasan Erikli olmak üzere üç başkan yardımcısı da ihraç edilenler arasında. İhraç edilenler arasında eski Meclis Başkanı Bülent Arınç döneminde işe alınan bir yakının da bulunduğu kaydediliyor.








Etiketler: Meral  Akşener  E  Kötü  Haber    haber

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