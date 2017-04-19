MERAL AKŞENER'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI!
MHP'deki istifalarla yeni parti iddiaları alevlendi. Akşener'in kuracağı iddia edilen yeni partinin ismi de kulisleri hareketlendirdi.
Yeni oluşumun ‘Milliyetçi Türkiye Partisi' (MTP) adı altında bir araya geleceği siyasi kulislerde yer aldı. Akşener'in referandumun ardından siyasi danışmandan ekonomistine, proje üreticisine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği gündeme gelmişti.
Bu isimlerin Akşener'in başkanlığında MTP'de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı belirtiliyor.
kaynak:yeniakit
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