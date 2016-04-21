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MERAL AKŞENER'DEN 'PARALEL' TEPKİSİ: YAMUKSUNUZ YAMUK


MERAL AKŞENER'DEN 'PARALEL' TEPKİSİ: YAMUKSUNUZ YAMUK
Tarih : 21 Nisan 2016, 09:28
Puan Ver : Meral Akşener'den 'paralel' Tepkisi: Yamuksunuz Yamuk(9/10)8


 Meral Akşener, Hatay ziyareti kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'nde Hataylı destekçileriyle bir araya geldi.



"BİZE PARALEL DİYENLER, YAMUKSUNUZ YAMUK!"



Akşener yaptığı konuşmada, MHP'nin önceliğinin kongrelerini yapmak olduğunu ifade ederek, “Sayın Genel Başkan sevgisini anlıyorum ama buradan ısrarla bize hakaret edenlere sesleniyorum. Özenle cevap vermemeye çalıştım. Geometrinin tüm kavramlarını kullandınız, paralel dediniz, bende size diyorum ki yamuksunuz yamuk. Yıllarca en iyi yaptığımız iş yamukları düzelmektir. Allah'ın izniyle önce kongremizi yapacağız, eğer üst kurul delegeleri teveccüh gösterirse, seçilirsek ilk işimiz Türkiye'deki bütün yamukları ve yamuklukları düzeltmek olacak. Sonrasında MHP'nin milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeştir diyen Başbuğumuz ve diğerlerinin düsturuna uyarak, MHP'nin nasıl olgun şekilde kurultayını yerine getirdiğini göreceğiz” dedi.



Akşener, “Koltuk eskitmeyeceğiz, ayakkabımızı eskiteceğiz. Ülkeyi karış karış, ev ev mahalle mahalle dolaşıp milletimize kendimizi anlatacağız. Ben tarihçiyim, MHP'nin iktidarına tarih boyunca millet bu kadar ‘gelin dememişti. 1910'da milletin istediği neyse bugün de aynı şeyi istiyor, hadi gelin bu şer odaklarını yıkın geçin. Milletimiz bizi bekliyor, öce kurultayı çözeceğiz, sonra iktidar olacağız” dedi.








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